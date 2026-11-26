Росіяни атакували ринок на Харківщині: виникла масштабна пожежа
Увечері 25 листопада російські війська атакували реактивним безпілотником місто Лозова Харківської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання на території місцевого ринку виникла пожежа. Загорілися дві складські будівлі. Загальна площа пожежі становила 600 кв. м.
На місці, попри загрозу повторних російських ударів, працювали підрозділи ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, ввечері 25 листопада росіяни атакували безпілотником відділення пошти у селищі Билбасівка на Донеччині. Внаслідок удару загинула жінка, ще троє людей зазнали поранень.
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