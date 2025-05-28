Иллюстративное фото

В Киеве таксист решил взорвать пассажиров с авто. Причиной оказалось, что у одного из ребят был маникюр

Об этом сообщил Олег Максимяк, передает RegioNews.

В Киеве произошел конфликт между таксистом и пассажирами. Одним из них был Олег Максимяк, помощник народной депутат Марии Мезенцевой. По его словам, таксист отказался везти его и его друзей из-за того, что у него был яркий маникюр.

"Только что водитель такси отказался везти нас с друзьями из-за моего маникюра и стал расспрашивать меня о сексуальной ориентации, после чего попросил нас выйти из авто", - говорит Олег.

Он также добавил, что служба такси отреагировала оперативно и предоставила другую машину. При этом он надеется, что водитель-гомофоб будет отстранен.

Следует отметить, что Олег Максимяк известен активной гражданской позицией и является приверженцем принципов равенства. Он также принимает участие в мероприятиях, посвященных внедрению принципов равенства и разнообразия в украинском обществе.

Напомним, ранее в Тернополе осудили таксиста, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю пассажирку. Девушка ехала домой от друзей. В какой-то момент водитель заблокировал дверь, начал ее целовать и прикасаться. Ее спас только звонок матери, которая волновалась и позвонила дочери. Девушка рассказала об инциденте родственникам, и уже вскоре таксиста задержали правоохранители.