Фото: Прокуратура України

У Чернівцях 28-річного чоловіка обвинувачують у вбивстві 79-річної жінки, у якої він орендував літню кухню, а також у підпалі її будинку. Обвинувальний акт уже скерували до суду

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік орендував літню кухню на подвір’ї домоволодіння потерпілої. 3 червня 2026 року між ними виникла сварка через оплату оренди.

Під час конфлікту орендар вирішив убити власницю, щоб повернути раніше сплачені за оренду гроші. Він завдав 79-річній жінці численних тілесних ушкоджень. Від отриманих травм вона померла.

Після цього чоловік обшукав будинок і забрав близько 6 тисяч гривень, золоту каблучку та мобільний телефон загиблої.

Намагаючись приховати злочин, обвинувачений підпалив будинок і літню кухню, після чого втік. Згодом правоохоронці встановили його причетність до злочину та затримали.

Чоловікові інкримінують:

умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України);

умисне знищення чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік до смерті побив знайомого під час застілля. Вони разом вживали алкогольні напої, коли між ними виникла сварка. Згодом конфлікт переріс у бійку.