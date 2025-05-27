13:27  27 травня
У Києві чоловік вкрав у коханої 300 тис. грн і втік до Одеси
10:27  27 травня
У Кропивницькому з річки дістали тіло загиблого чоловіка
05:05  27 травня
На Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101
UA | RU
UA | RU
27 травня 2025, 19:21

Били по голові ногами і руками: на Черкащині двоє чоловіків увірвались до знайомого і пограбували його

27 травня 2025, 19:21
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Черкащині постануть перед судом двоє чоловіків, які побили знайомого. Вони прийшли до нього в гості з метою пограбувати його

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували акт відносно двох жителів міста Сміла. За даними слідства, вона вони на початку року прийшли до свого знайомого з метою його пограбувати. Зловмисники били потерпілого ногами та руками по голові. Після цього вони відкрито вкрали його документи та майно на суму 3 тисячі гривень та втекли.

Зараз їм обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині вітчим жорстоко побив 12-річного пасинка. Чоловік повернувся п'яним додому та почав сварку через прибирання в кімнаті. Тоді він став бити дитину. Зокрема, завдавав ударів металевою трубою. Хлопчика госпіталізували з тяжкими травмами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Побиття
На Київщині отримав підозру чоловік, який до смерті забив жінку
23 травня 2025, 15:57
У Харкові судитимуть працівника ТЦК, який вдарив вчителя під час перевірки документів
23 травня 2025, 08:03
Розізлився через прибирання в кімнаті: на Хмельниччині вітчим жорстоко побив 12-річного пасинка
22 травня 2025, 15:34
Всі новини »
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
У Запоріжжі чоловік облив сусіда бензином і підпалив
27 травня 2025, 21:00
У Львові на ходу спалахнув і згорів мікроавтобус
27 травня 2025, 20:30
Хотів до мами в окупований Бердянськ: у Запоріжжі чоловік "зливав" росіянам локації українських військових
27 травня 2025, 20:27
На Донеччині викрили правоохоронця, який торгував трофейною зброєю
27 травня 2025, 20:00
Чи знайшли зв'язок УПЦ з РФ: у ДЕСС зробили заяву
27 травня 2025, 19:57
На Київщині врятували козеня, яке впало в криницю
27 травня 2025, 19:45
Шукали адреналін між вагонами метро: у Києві впіймали двох зачеперів
27 травня 2025, 19:05
Хотів 8 тисяч гривень: на Полтавщині чоловік жорстоко вбив подругу та її співмешканця
27 травня 2025, 18:47
Війська РФ обстріляли Дніпропетровщину: є поранені, пошкоджені підприємства
27 травня 2025, 18:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »