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На Черкащині постануть перед судом двоє чоловіків, які побили знайомого. Вони прийшли до нього в гості з метою пограбувати його

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

До суду скерували акт відносно двох жителів міста Сміла. За даними слідства, вона вони на початку року прийшли до свого знайомого з метою його пограбувати. Зловмисники били потерпілого ногами та руками по голові. Після цього вони відкрито вкрали його документи та майно на суму 3 тисячі гривень та втекли.

Зараз їм обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині вітчим жорстоко побив 12-річного пасинка. Чоловік повернувся п'яним додому та почав сварку через прибирання в кімнаті. Тоді він став бити дитину. Зокрема, завдавав ударів металевою трубою. Хлопчика госпіталізували з тяжкими травмами.