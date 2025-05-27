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27 мая 2025, 03:30

Поймали "на горячем": киевлянка предлагала военнообязанному "решить вопрос" с розыском

27 мая 2025, 03:30
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Фото: Нацполиция
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В Киеве задержала женщина, которая за деньги обещала помощь с ВЛК. Она также заявляла, что якобы может "помочь" с бронированием

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении жительнице Киева, которая за 4 тысячи долларов обещала военнообязанному помощь с ВЛК. Она также предлагала "клиенту" решить вопрос по снятию его с розыска.

Мужчина, который находится в розыске из-за непрохождения ВЛК, за советами знакомых обратился к женщине. Она пообещала ему помочь с этим вопросом, но пройти осмотр врачей он должен был не в Киеве. Также впоследствии она говорила, что может помочь с бронированием, но уже за сумму больше.

Женщина была задержана, когда она получала деньги. Сейчас ей избрали меру пресечения в виде содержания с возможностью внести залог в размере 180 тысяч гривен.

Напомним, в Запорожье задержали мужчину, который "торговал инвалидностью". Он оформлял людям фейковые документы об инвалидности для родственников. Таким образом, мужчины призывного возраста могли уехать за границу.

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