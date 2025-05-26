Киянин пограбував знайомого під час нічної атаки на столицю

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У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який під час нічної атаки на місто пограбував свого товариша

Про це повідомили в поліції міста, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілий сам звернувся до правоохоронців.

Слідство встановило, що того вечора чоловіки разом розпивали алкогольні напої в помешканні потерпілого. Згодом вони вирішили піти до банкомату, щоби заявник міг зняти готівку з банківської картки. Біля банкомату між ними виник конфлікт, у ході якого підозрюваний ударив товариша та відібрав його гаманець і телефон.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника. Ним виявився 34-річний мешканець Київщини.

Поліцейські затримали його. Під час особистого обшуку у підозрюваного вилучили речі потерпілого.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у вчиненні грабежу з застосуванням насильства під час воєнного стану. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали грабіжника, який посеред вулиці відібрав у чоловіка сумку.