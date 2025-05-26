Киевлянин ограбил знакомого во время ночной атаки на столицу
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время ночной атаки на город ограбил своего товарища
Об этом сообщили в полиции города, передает RegioNews.
Отмечается, что потерпевший сам обратился в милицию.
Следствие установило, что в тот вечер мужчины вместе распивали алкогольные напитки в доме пострадавшего. Впоследствии они решили пойти в банкомат, чтобы заявитель мог снять наличные с банковской карты. У банкомата между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил товарища и отобрал его кошелек и телефон.
Правоохранители быстро установили личность нападающего. Им оказался 34-летний житель Киевской области.
Полицейские задержали его. Во время личного обыска у подозреваемого изъяли вещи потерпевшего.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении грабежа с применением насилия во время военного положения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепре задержали грабителя, который посреди улицы отобрал у мужчины сумку.