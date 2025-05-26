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26 мая 2025, 12:38

Киевлянин ограбил знакомого во время ночной атаки на столицу

26 мая 2025, 12:38
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фото: Национальная полиция
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В Киеве правоохранители задержали мужчину, который во время ночной атаки на город ограбил своего товарища

Об этом сообщили в полиции города, передает RegioNews.

Отмечается, что потерпевший сам обратился в милицию.

Следствие установило, что в тот вечер мужчины вместе распивали алкогольные напитки в доме пострадавшего. Впоследствии они решили пойти в банкомат, чтобы заявитель мог снять наличные с банковской карты. У банкомата между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил товарища и отобрал его кошелек и телефон.

Правоохранители быстро установили личность нападающего. Им оказался 34-летний житель Киевской области.

Полицейские задержали его. Во время личного обыска у подозреваемого изъяли вещи потерпевшего.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении грабежа с применением насилия во время военного положения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре задержали грабителя, который посреди улицы отобрал у мужчины сумку.

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Киев воровство конфликт банкомат грабеж телефон мужчина
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