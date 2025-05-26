В центре Киева загорелась многоэтажка: фото

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киеве.

Оказалось, что около 00:50 в девятиэтажке на Берестейском проспекте загорелась комната и балкон в одной из квартир на восьмом этаже. Чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на площади около 10 квадратных метров.

"Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причины пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 26 мая в Виннице произошел пожар в здании ТЦК и СП.