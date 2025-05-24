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Мобільна вогнева група поліції знищила один з ворожих дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Київ вночі 24 травня

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"Влучним пострілом безпілотник успішно ліквідували співробітники поліції на одній з локацій міста Києва. Стоїмо на варті, захищаємо небо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили одну з наймасованіших комбінованих повітряних атак на Київ. Постраждали 15 людей.

Під час атаки на Київ 22-річний хлопець намагався скоїти самогубство в укритті.