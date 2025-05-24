"Ціль уражена": поліцейські показали, як вночі збивали дрони над Києвом
Мобільна вогнева група поліції знищила один з ворожих дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Київ вночі 24 травня
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
"Влучним пострілом безпілотник успішно ліквідували співробітники поліції на одній з локацій міста Києва. Стоїмо на варті, захищаємо небо", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили одну з наймасованіших комбінованих повітряних атак на Київ. Постраждали 15 людей.
Під час атаки на Київ 22-річний хлопець намагався скоїти самогубство в укритті.
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