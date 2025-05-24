Росія випустила по Україні 250 дронів та 14 балістичних ракет: як відпрацювала ППО
У ніч на 24 травня росіяни здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основний напрямок ворожої атаки – Київ
Про це повідомляє Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 8:30 протиповітряна оборона збила 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Київ) та знешкоджено 245 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 128 – збито вогневими засобами ураження, 117 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Донеччина та Запорізька область.
Нагадаємо, вночі 24 травня російські військові здійснили одну з наймасованіших комбінованих повітряних атак на Київ. Постраждали щонайменше 15 людей.