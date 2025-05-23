У поліції Києва прокоментували побиття ветерана у відділку і показали відео події

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Правоохоронці не скоїли жодних протиправних дій стосовно затриманого на Майдані Незалежності активіста та його товариша-ветерана

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Як зазначається, уночі під час патрулювання правоохоронці виявили на Майдані Незалежності двох чоловіків – ветерана і його товариша.

Ветеран повідомив поліції, що має намір ночувати біля меморіалу з прапорами, встановленими в пам’ять про полеглих воїнів. Правоохоронці поінформували чоловіків про заборону перебування на вулицях міста під час комендантської години. Активіст відреагував на це агресивно, у зв'язку із чим його доправили до Шевченківського управління поліції. Там правоохоронці склали стосовно чоловіка протокол про адміністративне правопорушення.

Через деякий час до управління поліції прибув ветеран. У якийсь момент чоловік упав на підлогу, після чого поліцейські викликали до нього швидку медичну допомогу.

Нагадаємо, в Києві чоловік під час застілля вдарив знайомого ножем в груди.