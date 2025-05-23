В полиции Киева прокомментировали избиение ветерана в отделении и показали видео происшествия

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Правоохранители не совершили никаких противоправных действий в отношении задержанного на Майдане Незалежности активиста и его товарища-ветерана

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, ночью во время патрулирования правоохранители обнаружили на Майдане Незалежности двух мужчин – ветерана и его товарища.

Ветеран сообщил полиции, что намерен ночевать у мемориала с флагами, установленными в память о павших воинах. Правоохранители проинформировали мужчин о запрете на пребывание на улицах города во время комендантского часа. Активист отреагировал на это агрессивно, в связи с чем его доставили в Шевченковское управление полиции. Там правоохранители составили в отношении мужчины протокол об административном правонарушении.

Через некоторое время в управление полиции прибыл ветеран. В какой-то момент мужчина упал на пол, после чего полицейские вызвали к нему скорую медицинскую помощь.

Напомним, в Киеве мужчина во время застолья ударил знакомого ножом в грудь.