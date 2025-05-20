11:35  20 травня
Зірка "МастерШеф" вступив до лав ЗСУ
05:20  20 травня
Українці зможуть "чистити зуби борщем": з'явилась паста з "національним колоритом"
02:40  20 травня
Снайпери ГУР показали ексклюзивні кадри ліквідації росіян
UA | RU
UA | RU
20 травня 2025, 12:57

У Києві спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців дитсадка

20 травня 2025, 12:57
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

19 травня в одному з дошкільних навчальних закладів Дніпровського району Києва зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

Про це повідомив Київський міський ЦКПХ МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що захворіло четверо вихованців дитсадка — усі діти госпіталізовані до столичних медичних установ

Наразі хворі проходять бактеріологічне обстеження для встановлення конкретного збудника інфекції.

Про випадки захворювання поінформовано Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров'я КМДА.

Фахівці вже розпочали епідеміологічне розслідування. Його мета — виявити джерело зараження та фактори, що могли спричинити спалах.

Ситуація перебуває на контролі міських служб.

Нагадаємо, у столиці стартували позапланові перевірки у зв'язку з виявленням випадків захворювання на вірусний гепатит А у Солом'янському районі. Станом на 16 травня в Києві захворіло 65 осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ дитячий садок діти лікарня Дніпровський район кишкова інфекція
У Кривому Розі сталася пожежа в інфекційній лікарні: є загиблий
20 травня 2025, 08:54
Спалах гепатиту А в Києві: виявлено перші порушення
20 травня 2025, 07:23
Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B
19 травня 2025, 14:43
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
З мосту Патона в Києві сиплеться каміння у воду
20 травня 2025, 13:44
На Тернопільщині водій Mitsubishi смертельно травмував пішохода
20 травня 2025, 13:21
Нардеп Халімон став співзасновником волонтерського руху "Добробат"
20 травня 2025, 13:20
На Сумщині через ворожий обстріл пошкоджено гідротехнічні споруди
20 травня 2025, 13:15
На Буковині прикордонники вилучили в українця колекцію історичних листівок і марок початку ХХ століття
20 травня 2025, 13:13
Українців попередили про тимчасові обмеження в одному із пунктів пропуску на кордоні у Львівській області
20 травня 2025, 12:51
Жителька Закарпаття отримала 10 років тюрми за зґвалтування чоловіка
20 травня 2025, 12:39
Жителя Одещини засудили до 10 років за вбивство сусіда
20 травня 2025, 12:29
Передавав секретні дані ФСБ: ексзаступника РНБО судитимуть за держзраду
20 травня 2025, 12:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Андрій Длігач
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Всі блоги »