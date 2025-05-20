У Києві спалах гострої кишкової інфекції серед вихованців дитсадка

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19 травня в одному з дошкільних навчальних закладів Дніпровського району Києва зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції

Про це повідомив Київський міський ЦКПХ МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що захворіло четверо вихованців дитсадка — усі діти госпіталізовані до столичних медичних установ

Наразі хворі проходять бактеріологічне обстеження для встановлення конкретного збудника інфекції.

Про випадки захворювання поінформовано Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві та Департамент охорони здоров'я КМДА.

Фахівці вже розпочали епідеміологічне розслідування. Його мета — виявити джерело зараження та фактори, що могли спричинити спалах.

Ситуація перебуває на контролі міських служб.

Нагадаємо, у столиці стартували позапланові перевірки у зв'язку з виявленням випадків захворювання на вірусний гепатит А у Солом'янському районі. Станом на 16 травня в Києві захворіло 65 осіб.