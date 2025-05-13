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13 травня 2025, 23:15

Наркобізнес на 15 регіонів: поліція викрила в Україні масштабну злочинну групу

13 травня 2025, 23:15
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Фото: Нацполіція
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Поліція викрила злочинну групу, яка займалась виготовленням та продажем наркотиків. На своїх складах вони робили понад 700 кілограмів заборонених речовин щомісяця

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили зловмисників, які виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон по всій Україні. У 15 різних регіонах правоохоронці затримали 66 ділків на чолі з організатором.

Зловмисники створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів. Там вони виготовляли, фасували та зберігали заборонені речовини. Щомісячно вони виробляли понад 700 кілограмів наркотиків. За цінами "чорного" ринку це близько 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці викрили наркоторговців. Вони продавали заборонені речовини у пакунках з шоколадним печивом. Передавали "товар" вони як з рук в руки, так і поштою.

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