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14 мая 2025, 18:55

В Киеве продавали наркотики под видом секс-игрушек

14 мая 2025, 18:55
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Фото: Нацполиция
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В Киеве разоблачили наркоторговцев Из-за соцсетей они искали клиентов, а затем отправляли "товар" по почте

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Киевлянин организовал "креативный" наркобизнес. К "работе" он привлек еще четырех человек, среди которых супружеская пара. Вместе они имели свой "магазин" в Telegram-канале.

Этот магазин был замаскирован под секс-шоп. Однако на самом деле там продавали альфа-PVP, MDMA, амфетамин, мефедрон и каннабис.

Товар злоумышленники продавали по почте, а также в Киеве "из рук в руки" и "закладками". Ежемесячно они зарабатывали около 2 миллионов гривен.

Напомним, ранее Нацполиция разоблачила масштабный наркобизнес в Украине. Злоумышленники обустроили лаборатории в разных областях страны. За месяц в среднем они производили около 700 килограммов запрещенных веществ. Это примерно 300 миллионов гривен по ценам "черного" рынка.

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