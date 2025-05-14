Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили наркоторговцев Из-за соцсетей они искали клиентов, а затем отправляли "товар" по почте

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Киевлянин организовал "креативный" наркобизнес. К "работе" он привлек еще четырех человек, среди которых супружеская пара. Вместе они имели свой "магазин" в Telegram-канале.

Этот магазин был замаскирован под секс-шоп. Однако на самом деле там продавали альфа-PVP, MDMA, амфетамин, мефедрон и каннабис.

Товар злоумышленники продавали по почте, а также в Киеве "из рук в руки" и "закладками". Ежемесячно они зарабатывали около 2 миллионов гривен.

Напомним, ранее Нацполиция разоблачила масштабный наркобизнес в Украине. Злоумышленники обустроили лаборатории в разных областях страны. За месяц в среднем они производили около 700 килограммов запрещенных веществ. Это примерно 300 миллионов гривен по ценам "черного" рынка.