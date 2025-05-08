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08 травня 2025, 14:09

Зрадники в тилу: СБУ знешкодила агентів ворога в Києві та Рівному

08 травня 2025, 14:09
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фото: СБУ
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Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ у Києві та Рівному. Їх підозрюють у підготовці координат для ракетно-дронових ударів РФ по Україні

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники готували координати для ракетно-дронових атак по українських військових. Зокрема намагалися встановити місцезнаходження Третьої штурмової бригади ЗСУ, військових госпіталів і медзакладів із пораненими захисниками.

Один із затриманих — 24-річний різноробочий із Києва, інший — 32-річний дезертир, що переховувався на заході країни.

Агенти працювали окремо, використовуючи по два телефони: один — для зйомки об'єктів, інший — для зв'язку з куратором через анонімні месенджери. Вони підходили до об'єктів, імітуючи розмови по телефону, а фактично знімали відео з геолокацією.

СБУ заздалегідь викрила зрадників і провела спецоперацію із затримання одночасно у двох регіонах. У них вилучено техніку з доказами шпигунської діяльності.

Зловмисникам оголошено про підозру. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині Служба безпеки затримала контрактника однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку. Ворожому агенту загрожує довічне позбавлення волі.

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