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08 мая 2025, 14:09

Предатели в тылу: СБУ обезвредила агентов врага в Киеве и Ровно

08 мая 2025, 14:09
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала двух агентов ФСБ в Киеве и Ровно. Их подозревают в подготовке координат для ракетно-дроновых ударов РФ по Украине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники готовили координаты для ракетно-дроновых атак по украинским военным. В частности, пытались установить местонахождение Третьей штурмовой бригады ВСУ, военных госпиталей и медучреждений с ранеными защитниками.

Один из задержанных — 24-летний разнорабочий из Киева, другой — 32-летний дезертир, скрывавшийся на западе страны.

Агенты работали отдельно, используя по два телефона: один для съемки объектов, другой для связи с куратором через анонимные мессенджеры. Они подходили к объектам, имитируя телефонные разговоры, а фактически снимали видео с геолокацией.

СБУ заранее разоблачила предателей и провела спецоперацию по задержанию одновременно в двух регионах. У них изъята техника с поличным шпионской деятельности.

Злоумышленникам объявлено о подозрении. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на Харьковщине Служба безопасности задержала контрактника одной из бригад ВСУ, работавшего на российскую военную разведку. Вражескому агенту грозит пожизненное лишение свободы.

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