Смертельное ДТП в Киеве: погибший и пострадавшие
В Голосеевском районе Киева произошла смертельная авария.
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Авария произошла 6 мая около 17 часов в Голосеевском районе столицы. Водитель Daewoo Lanos разворачивал авто в запрещенном месте. Во время маневра он столкнулся с Volkswagen.
В результате аварии 31-летний пассажир Volkswagen погиб на месте. Другого пассажира госпитализировали медики.
"Травм испытал также и водитель Daewoo Lanos, он находится в больнице. На месте продолжают работать следователи, которые устанавливают все обстоятельства и механизм происшествия", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области водитель сбил велосипедиста. 75-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.
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