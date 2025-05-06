Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Авария произошла 6 мая около 17 часов в Голосеевском районе столицы. Водитель Daewoo Lanos разворачивал авто в запрещенном месте. Во время маневра он столкнулся с Volkswagen.

В результате аварии 31-летний пассажир Volkswagen погиб на месте. Другого пассажира госпитализировали медики.

"Травм испытал также и водитель Daewoo Lanos, он находится в больнице. На месте продолжают работать следователи, которые устанавливают все обстоятельства и механизм происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области водитель сбил велосипедиста. 75-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.