ДБР повідомило про підозру поліцейському, який скоїв смертельну ДТП під Полтавою

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю, який 2 травня спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За попередніми даними, за кермом службового автомобіля він рухався у напрямку Полтави. Водій виїхав на зустрічну смугу для обгону та допустив лобове зіткнення з іншим транспортним засобом.

"Унаслідок аварії загинули двоє пасажирів службового авто — співробітник правоохоронного органу та військовослужбовець Збройних Сил України. Ще один пасажир — цивільна особа — у тяжкому стані був госпіталізований без свідомості. Водій іншої машини також отримав травми", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що на Полтавщині у ДТП загинули працівник ТЦК і поліцейський.