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05 мая 2025, 18:13

Продавали наркотики с шоколадным печеньем: в Киеве разоблачили наркодельцов

05 мая 2025, 18:13
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Фото: прокуратура
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В столице разоблачили преступников, торговавших наркотиками. У них нашли запрещенных веществ около миллиона гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице разоблачили группу наркоторговцев, продававших по всей Украине наркотики и психотропы. Свой "товар" они посылали по почте в посылках с шоколадным печеньем. Правоохранители сообщили о подозрении шести фигурантам.

По данным прокуратуры, организатор и соорганизатор незаконного бизнеса покупали психотропные вещества и наркотики и распределяли их между другими членами группы. Впоследствии они привлекли к "работе" еще четырех киевлян. Они также арендовали несколько квартир, где обустроили офисы. Распространялись запретные вещества как по почте в посылках с шоколадным печеньем, так и из рук в руки.

Правоохранители изъяли у злоумышленников наркотиков и психотропных веществ около миллиона гривен. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Львовщине разоблачили подростка, который продавал каннабис. Правоохранители возбудили уголовное производство.

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