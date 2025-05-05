Фото: прокуратура

В столице разоблачили преступников, торговавших наркотиками. У них нашли запрещенных веществ около миллиона гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице разоблачили группу наркоторговцев, продававших по всей Украине наркотики и психотропы. Свой "товар" они посылали по почте в посылках с шоколадным печеньем. Правоохранители сообщили о подозрении шести фигурантам.

По данным прокуратуры, организатор и соорганизатор незаконного бизнеса покупали психотропные вещества и наркотики и распределяли их между другими членами группы. Впоследствии они привлекли к "работе" еще четырех киевлян. Они также арендовали несколько квартир, где обустроили офисы. Распространялись запретные вещества как по почте в посылках с шоколадным печеньем, так и из рук в руки.

Правоохранители изъяли у злоумышленников наркотиков и психотропных веществ около миллиона гривен. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Львовщине разоблачили подростка, который продавал каннабис. Правоохранители возбудили уголовное производство.