Фото: Нацполиция

В столице произошло ДТП на проспекте Степана Бандеры. В результате аварии госпитализировали мотоциклиста

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Авария произошла в Оболонском районе столицы. Предварительно водитель Skoda ехал по проспекту Степана Бандеры в направлении Северного моста. Там он справился с управлением и подрезал мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист выехал на обочину и столкнулся с заградительной опорой.

Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и переломом голени. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. Женщина ехала в иномарке и сбила 51-летнего мужчину, переходившего дорогу. Потерпевший от полученных травм погиб на месте.