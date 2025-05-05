ДТП у Северного моста в Киеве: водитель подрезал мотоциклиста
В столице произошло ДТП на проспекте Степана Бандеры. В результате аварии госпитализировали мотоциклиста
Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.
Авария произошла в Оболонском районе столицы. Предварительно водитель Skoda ехал по проспекту Степана Бандеры в направлении Северного моста. Там он справился с управлением и подрезал мотоцикл. В результате столкновения мотоциклист выехал на обочину и столкнулся с заградительной опорой.
Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и переломом голени. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. Женщина ехала в иномарке и сбила 51-летнего мужчину, переходившего дорогу. Потерпевший от полученных травм погиб на месте.
В Полтавской области в ДТП погибли работник ТЦК и полицейскийВсе новости »
05 мая 2025, 15:28В Тернополе фургон наехал на тротуаре на 72-летнюю женщину
05 мая 2025, 12:14Авария на Львовщине: пешеход попал в больницу после наезда авто
05 мая 2025, 09:53
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
На Волыни стражи порядка разоблачили злоумышленников, которые за 5-7 тыс. долларов незаконно переправляли мужчин за границу
05 мая 2025, 17:29В Одесской области задержали инспектора, который за 5000 долларов обещал сделать отсрочку от армии
05 мая 2025, 17:17Боялся служить: в Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации
05 мая 2025, 16:55Украли авто и угрожали: в Киевской области от мужчины требовали несуществующий долг
05 мая 2025, 16:45Почти всю Украину накроет дождями: в Укргидрометцентре предупредили о погоде на вторник, 6 мая
05 мая 2025, 16:33Во Львове будут судить двух мужчин, продававших наркотики и психотропы
05 мая 2025, 16:17Более 2 тысяч украинок воспользовались программой лечения бесплодия
05 мая 2025, 15:45В Полтавской области в ДТП погибли работник ТЦК и полицейский
05 мая 2025, 15:28Заблудились в горах: в Карпатах спасатели помогли трем туристкам
05 мая 2025, 15:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну