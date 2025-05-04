Росіяни вдарили по торговому центрі в Києві
Ворог атакував столицю дронами в ніч на 4 травня. Пошкоджені автомобілі і ТРЦ Dream Town, також горів багатоповерховий будинок
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Відомо, що пошкоджений "Екомаркет" та ТРЦ Dream Town.
Також внаслідок таки було пошкоджено багатоповерхівку.
У сусідних будинках з ТРЦ Dream Town вибиті вікна. Люди вже з самого ранку прибирають наслідки атаки.
Нагадаємо, в Києві вибухова частина дрону спрацювала із затримкою, постраждала жінка.
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