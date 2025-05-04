Россияне ударили по торговому центру в Киеве
Враг атаковал столицу дронами в ночь на 4 мая. Поврежденные автомобили и ТРЦ Dream Town, также горевший многоэтажный дом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Известно, что поврежден Экомаркет и ТРЦ Dream Town.
Также в результате таки была повреждена многоэтажка.
В соседних домах из ТРЦ Dream Town выбиты окна. Люди уже с самого утра убирают последствия атаки.
Напомним, в Киеве взрывная часть дрона сработала с задержкой, пострадала женщина.
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