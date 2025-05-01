13:56  01 мая
В Ровно младенца выбросили на мусорку: полиция сообщила подробности
13:17  01 мая
В поле на Херсонщине фермер подорвался на мине
11:55  01 мая
На Киевщине задержали мужчину, который пытался похитить 6-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
01 мая 2025, 16:30

Пуля вышла навылет: Стерненко прооперировали после покушения

01 мая 2025, 16:30
Читайте також українською мовою
фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Известного украинского активиста Сергея Стерненко прооперировали после покушения, совершенного сегодня, 1 мая

Об этом он сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.

Жизни волонтера ничего не угрожает.

"Прооперировали. Пуля прошла навылет. Ничего важного не коснулась. Мне ОЧЕНЬ повезло, что ранение такое. Слава Богу", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Он получил ранение, но его жизни ничего не угрожает. Сам волонтер поблагодарил СБУ на оперативную работу.

Спецслужба показала фото задержанной женщины, подозреваемой в покушении.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба СБУ Киев нападение покушение Сергей Стерненко Операция активист
Нападение на Стерненко: в СБУ показали фото задержанной
01 мая 2025, 14:35
На активиста Сергея Стерненко совершено нападение: что известно
01 мая 2025, 13:40
Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель
30 апреля 2025, 13:00
Все новости »
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
Зеленский отметил государственными наградами почти полтысячи пограничников
01 мая 2025, 18:03
Россияне обстреляли объект транспортной инфраструктуры в Харькове: последствия удара
01 мая 2025, 17:43
Прохладный день и пожарная опасность: синоптики предупредили о погоде на 2 мая
01 мая 2025, 17:22
Оккупанты ударили по Херсону: есть раненый
01 мая 2025, 17:15
Гетманцев поблагодарил моделей OnlyFans за уплаченные налоги и заявил, что многих из них знает лично
01 мая 2025, 17:05
В Киеве 19-летний студент угрожал взорвать пункт обмена валют и требовал $20 тысяч
01 мая 2025, 17:00
Во Львовской области пограничники пресекли попытку контрабанды жидкости для электронных сигарет
01 мая 2025, 16:55
Арестович, Бондаренко и другие: Зеленский подписал указ о введении новых санкций
01 мая 2025, 16:25
Чиновник воинской части в Херсонской области может сесть на 6 лет, за то что закупал хлеб по завышенным ценам
01 мая 2025, 16:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »