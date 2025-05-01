Пуля вышла навылет: Стерненко прооперировали после покушения
Известного украинского активиста Сергея Стерненко прооперировали после покушения, совершенного сегодня, 1 мая
Об этом он сообщил в своем Телеграмм-канале, передает RegioNews.
Жизни волонтера ничего не угрожает.
"Прооперировали. Пуля прошла навылет. Ничего важного не коснулась. Мне ОЧЕНЬ повезло, что ранение такое. Слава Богу", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что на него совершили нападение. Он получил ранение, но его жизни ничего не угрожает. Сам волонтер поблагодарил СБУ на оперативную работу.
Спецслужба показала фото задержанной женщины, подозреваемой в покушении.
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