На активіста Сергія Стерненка скоєно напад: що відомо
На українського волонтера скоїли напад. Відомо, що жінку, яка це зробила, вже затримали
Про це активіст сам повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.
Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли напад. Він зазначив, що отримав поранення, але загрози життю немає.
Також активіст подякував СБУ за швидку реацію. Нападницю вже затримали правоохоронці. За словами Сергія, якби не СБУ — він уже нічого не зміг би писати.
Нагадаємо, що 17 травня в Києві напали на продюсера Суспільного Юрія Макарова. На щастя, загрози життю журналіста зараз немає. Президент України Зеленський казав, що правоохоронці працюють над різними версіями, одна з яких — робота російських спецслужб.
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