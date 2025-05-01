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01 травня 2025, 05:35

ЗСУ показали, як на світанку винищувач МіГ-29 знищив російського "шахеда"

01 травня 2025, 05:35
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Напередодні під час однієї з ранкових атак український винищувач МіГ-29 знищив російського ударного дрона типу "Shahed"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворожий БпЛА знищив пілот із позивним Denfix — льотчик тактичної авіаційної бригади. На його рахунку вже понад два десятки збитих крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.

"Як правило, росіяни атакують "шахедами" вночі. Але цього разу вони завдавали свого удару рано-вранці. Виявляти і знищувати дрони засвітло легше. Тож на відміну від нічної бойової роботи, я добре бачив ціль у прицілі. Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалось своїми очами побачити знищений ворожий дрон, що не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі", — розповів пілот Denfix.

Нагадаємо, в ніч на 30 квітня росіяни атакували Україну 108-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів.

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війна ЗСУ дрон БПЛА атака ППО винищувач шахед Повітряні сили МіГ-29
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