Фото: ДСНС

У столиці надають допомогу родинам, житло яких зруйновано або пошкоджено. Йдеться про нещодавню атаку росіян 24 квітня

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

Жителям Святошинського району столиці, житло яких було зруйноване чи пошкоджене внаслідок ракетної атаки 24 квітня, буде компенсована оренда житла на час відновлення помешкань. Станом на 28 квітня вже 34 родини звернулись для отримання цієї компенсації.

Мешканці, чиї квартири пошкоджені чи зруйновані, можуть написати заяви в пункті підтримки: у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 96 ім. О. К. Антонова на вул. Олександра Оксанченка, 2.

Тим часом у пошкоджених будинках тривають роботи: тимчасово дахи накрили цупким матеріалом, щоб убезпечити помешкання від можливих дощів; фахівці обраховують ремонт і заміряють вибиті вікна.

Нагадаємо, 24 квітня російські війська завдали удару по Києву. Найбільше постраждав Святошинський район, де зруйновано багатоповерховий будинок. Раніше в міській раді розповідали, що внаслідок цієї атаки були пошкоджені 106 будівель, зокрема 84 житлові будинки.