У КМДА розповіли про наслідки масованої ворожої атаки на столицю

фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок комбінованого масованого удару, якого армія РФ завдала вночі 24 квітня, були пошкоджені 106 будівель, зокрема 84 житлові будинки

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що в Святошинському районі триває ліквідація наслідків комбінованої ворожої атаки на столицю 24 квітня. До робіт залучили фахівців Оболонського, Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Печерського та Солом'янського районів.

Комунальні служби вже вивезли 2 500 кв. м відходів руйнувань. Для тимчасового закриття пошкоджених вікон використали 15 300 кв. м плівки, понад 420 кв. м OSB-плити, 150 листів фанери тощо.

Загалом унаслідок російської агресії пошкоджень зазнали 106 будівель. Із них – 84 житлові будинки.

За попередньою інформацією, 8 житлових будинків значно пошкоджені та потребують інструментального обстеження. Один житловий будинок повністю знищено.

Вікна і двері пошкоджені у 6 закладів освіти – 4 школах та 2 дитячих садочках. Також пошкоджені вікна і двері у кількох медичних й спортивних закладах та інших об’єктах соціального спрямування.

Через ворожу атаку пошкоджені 74 транспортні засоби, з них 50 не підлягають ремонту.

Для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою "Турбота. Назустріч киянам" до пункту підтримки, що оперативно розгорнули після завершення обстрілу, звернулися 527 людей. Наразі вже опрацьовано (оформлено виплати) 152 заяви.

Нагадаємо, в ніч проти 24 квітня російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами й дронами. Найбільше постраждав Святошинський район – там зруйновано багатоповерховий будинок.

Кількість загиблих через ракетний удар зросла до 13. У лікарні помер 45-річний чоловік.