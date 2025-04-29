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В столице оказывают помощь семьям, жилье которых разрушено или повреждено. Речь идет о недавней атаке россиян 24 апреля

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

Жителям Святошинского района столицы, жилье которых было разрушено или повреждено в результате ракетной атаки 24 апреля, будет компенсирована аренда жилья на время восстановления жилья. По состоянию на 28 апреля уже 34 семьи обратились за получением этой компенсации.

Жители, чьи квартиры повреждены или разрушены, могут написать заявления в пункте поддержки: в специализированной школе I-III ступеней № 96 им. Антонова на ул. Александра Оксанченко, 2.

Тем временем в поврежденных домах продолжаются работы: временно крыши накрыли плотным материалом, чтобы обезопасить жилье от возможных дождей; специалисты рассчитывают ремонт и замеряют выбитые окна.

Напомним, 24 апреля российские войска нанесли удар по Киеву. Больше всего пострадал Святошинский район, где разрушен многоэтажный дом. Ранее в городском совете рассказывали, что в результате этой атаки были повреждены 106 зданий, в том числе 84 жилых дома.