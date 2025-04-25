У Києві затримали правоохоронця, який за 15 000 доларів переправляв чоловіків у Польщу

фото: ДПСУ

Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з ДБР та СБУ затримали у столиці співробітника правоохоронних органів, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За грошову винагороду в розмірі 15 000 доларів США зловмисник у березні поточного року здійснив незаконне переправлення через державний кордон до Польщі 36-річного військовозобов’язаного жителя Черкаської області. Човном його доправили на суміжний берег річки Західний Буг. Там чоловіка затримали польські прикордонники та повернули в Україну.

Правоохоронцю оголошено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів. Послуга нелегального виїзду за кордон коштувала клієнтам 50 000 доларів.