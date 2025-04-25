12:37  25 квітня
На Сумщині застілля між друзями закінчилося різаниною
11:56  25 квітня
На Рівненщині в річці виловили труп коня
06:10  25 квітня
Під Покровськом "Вовки Да Вінчі" ліквідували росіян за допомогою нового робота "Гієна"
UA | RU
UA | RU
25 квітня 2025, 15:34

У Києві затримали правоохоронця, який за 15 000 доларів переправляв чоловіків у Польщу

25 квітня 2025, 15:34
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Оперативники Волинського прикордонного загону спільно з ДБР та СБУ затримали у столиці співробітника правоохоронних органів, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку до країн ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За грошову винагороду в розмірі 15 000 доларів США зловмисник у березні поточного року здійснив незаконне переправлення через державний кордон до Польщі 36-річного військовозобов’язаного жителя Черкаської області. Човном його доправили на суміжний берег річки Західний Буг. Там чоловіка затримали польські прикордонники та повернули в Україну.

Правоохоронцю оголошено про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів. Послуга нелегального виїзду за кордон коштувала клієнтам 50 000 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ втеча за кордон ухилення від мобілізації Схеми корупційна схема ДПСУ
У Києві завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару
25 квітня 2025, 08:20
У Києві пасажир потрапив під потяг метро: станції закрили
24 квітня 2025, 21:21
У Києві 25 квітня оголошено Днем жалоби
24 квітня 2025, 13:30
Всі новини »
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: троє поранених
25 квітня 2025, 15:58
У Павлограді вже 15 постраждалих від атаки російських дронів
25 квітня 2025, 15:24
У Сумах ліквідували масштабну схему незаконного обігу цигарок та спирту майже на 4 млн грн
25 квітня 2025, 15:11
На Львівщині підліток попався на розповсюдженні канабісу
25 квітня 2025, 14:59
Дружина Порошенка подала до суду на експрезидента
25 квітня 2025, 14:39
На Львівщині чоловік отримав судовий вирок, бо не прийшов до ТЦК
25 квітня 2025, 14:38
В Україні стартував Тиждень імунізації: громадян закликають вакцинуватися
25 квітня 2025, 14:24
На Донеччині затримали інформатора ФСБ, який наводив удари окупантів по ЗСУ
25 квітня 2025, 13:55
У Сумській області внаслідок російської атаки виникла масштабна пожежа
25 квітня 2025, 13:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Максим Жорін
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »