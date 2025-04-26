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Конфлікт у Києві: школяр грубіянив жінці через музику – покарали матір
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26 квітня 2025, 16:30

Конфлікт у Києві: школяр грубіянив жінці через музику – покарали матір

26 квітня 2025, 16:30
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фото: Національна поліція
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У Києві через конфлікт між мешканкою Голосіївського району та підлітком поліція склала адміністративний протокол на матір хлопця

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому зафіксовано інцидент: жінка зробила зауваження школяру за те, що той гучно вмикав російську музику під вікнами її будинку. У відповідь хлопець проігнорував зауваження та почав грубо висловлюватися на адресу жінки.

Поліцейські зареєстрували повідомлення про подію та встановили особу підлітка — ним виявився 12-річний учень місцевої приватної школи.

Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з матір'ю хлопця та склали на неї адміністративний протокол .

Нагадаємо, у Києві група молодиків гучно слухала російську музику на Подолі та не зважала на зауваження перехожих. Після нагадування про трагедію в Сумах підлітки зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян. Правоохоронці розшукали хуліганів.

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Київ Голосіївський район конфлікт російська музика підліток
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