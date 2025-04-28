В Киеве ограничат движение пешеходов по подземным переходам: где и когда

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В столице с 29 апреля по 12 мая в подземных переходах на Майдане Незалежности и Европейской площади частично ограничат движение пешеходов

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает RegioNews.

В этот период дорожники планируют провести ремонт потолка в подземном переходе на Майдане Незалежности и отремонтировать съезды-подъемы в подземном переходе на Европейской площади. Работы будут выполняться с 8:00 до 17:00.

В коммунальной корпорации извиняются за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее в КГГА рассказали о последствиях массированной вражеской атаки на столицу.