Ракетный удар по Киеву: уже 90 раненых, разбор завалов продолжается

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Число пострадавших в результате российского удара по жилому дому в Святошинском районе Киева увеличилось до 90. Погибли восемь человек: информация о девятой жертве не подтвердилась

Об этом сообщил пресс-центр Министерства внутренних дел Украины, передает RegioNews.

Из-за вражеских атак повреждены по меньшей мере 25 жилых домов, школа и детский сад.

"В результате удара по меньшей мере 8 человек погибли. Девятый человек, ранее считавшийся погибшим — остатки тел, ныне находящихся на судебно-медицинской экспертизе. Среди погибших – двое детей 2003 и 2005 года рождения из одной семьи. 90 человек получили ранения, 44 находятся в медицинских учреждениях", - говорится в сообщении.

Под завалами еще могут находиться люди. На месте обстрела продолжают работать спасатели и кинологические подразделения ГСЧС.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что экстренные службы будут работать день и ночь, пока не будут уверены, что достали все тела или спасли людей, которые остаются под завалами.

Напомним, в Святошинском районе Киева продолжается поисково спасательная операция после ночной атаки.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 77 обратившихся за медицинской помощью, из них 31 — госпитализированы в больницы.

В Киеве 25 апреля объявили Днем траура по погибшим из-за атаки РФ.