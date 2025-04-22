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22 апреля 2025, 15:54

СБУ разоблачила очередное миллионное хищение бюджета на Подольском мосту в Киеве

22 апреля 2025, 15:54
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Фото: прокуратура
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В столице правоохранители разоблачили хищение бюджета на строительстве Подольского моста. Среди подозреваемых оказался действующий чиновник

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили, что во время строительства Подольского моста через реку Днепр из бюджета Киева было хищение около 153 миллионов гривен. Среди подозреваемых – нынешний и бывший руководители одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации.

По данным правоохранителей, до начала полномасштабного вторжения подозреваемые могли искусственно завышать цены строительных материалов, а разницу – делить между собой.

"Для этого в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз "переплатили" за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода. Чтобы реализовать "схему", ее организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сеток" - говорят в СБУ.

В частности, средняя цена сетки на рынке была в районе 110 долларов, а подозреваемые приобрели за 610 долларов США (цены одной единицы. Бывшему и действующему чиновникам сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

Напомним, что дело Подольского моста обсуждается не первый год. В частности, весной 2021 Киевская городская прокуратура заявила об умышленном уклонении от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского моста. Речь шла о сумме 9 миллионов гривен.

В 2023 году руководитель коммунального предприятия получил подозрение в хищении 104 миллиона гривен. По данным следствия, он также завысил расходы по аренде техники во время строительства моста на 24 миллиона гривен.

В прошлом 2024 году руководителю субподрядной организации объявили подозрение в присвоении 6 миллионов гривен на подводных работах моста. По данным правоохранителей, он вносил ложные данные об объемах и стоимости работ, которые фактически не производились вообще.

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