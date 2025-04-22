Фото: прокуратура

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили, что во время строительства Подольского моста через реку Днепр из бюджета Киева было хищение около 153 миллионов гривен. Среди подозреваемых – нынешний и бывший руководители одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации.

По данным правоохранителей, до начала полномасштабного вторжения подозреваемые могли искусственно завышать цены строительных материалов, а разницу – делить между собой.

"Для этого в течение 2018-2019 годов фигуранты почти в 6 раз "переплатили" за оптовые партии сеток для укрепления опор мостового перехода. Чтобы реализовать "схему", ее организаторы заключили договор с аффилированной стройкомпанией в Киеве. Затем подрядчики приобрели у подконтрольной фирмы на Ближнем Востоке 8 тыс. 800 технологических сеток" - говорят в СБУ.

В частности, средняя цена сетки на рынке была в районе 110 долларов, а подозреваемые приобрели за 610 долларов США (цены одной единицы. Бывшему и действующему чиновникам сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

Напомним, что дело Подольского моста обсуждается не первый год. В частности, весной 2021 Киевская городская прокуратура заявила об умышленном уклонении от уплаты налогов при проведении работ по строительству Подольского моста. Речь шла о сумме 9 миллионов гривен.

В 2023 году руководитель коммунального предприятия получил подозрение в хищении 104 миллиона гривен. По данным следствия, он также завысил расходы по аренде техники во время строительства моста на 24 миллиона гривен.

В прошлом 2024 году руководителю субподрядной организации объявили подозрение в присвоении 6 миллионов гривен на подводных работах моста. По данным правоохранителей, он вносил ложные данные об объемах и стоимости работ, которые фактически не производились вообще.