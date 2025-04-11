Отримали хабар у 230 тисяч гривень: на Київщини оголосили підозру посадовиці та її чоловіку
Посадовиця однієї з селищних рад на Київщині залучила до хабарництва свого чоловіка
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Начальниця відділу архітектури, діючи спільно зі своїм чоловіком, вимагала та отримала хабар в 230 тисяч гривень за видачу містобудівних умов та обмежень на земельну ділянку на Київщині.
Під час отримання коштів правоохоронці затримали посадовицю та її чоловіка. Їм оголосили підозру.
Суд взяв фігурантів під варту. За скоєне подружжю загрожує до 10 років тюрми.
Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині затримали посадовця податкової, який отримав 200 тисяч гривень хабара.
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