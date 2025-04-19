Фото: Нацполіція

Правоохоронці завершили розслідування щодо крадіжки в столиці. Тепер 41-річного чоловіка будуть судити

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Перед судом постане 41-річний житель столиці. Він обікрав чужу автівку. Відомо, що інцидент стався в Святошинському районі Києва.

Зловмисник вулиці помітив автомобіль марки Peugeot. Він розбив розбив скло пасажирських дверей та викрав електроінструменти. Правоохоронці розшукали крадія та вилучили в нього частину викрадених речей.

Порушник перебував під вартою під час слідства. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в столиці чоловік зламав замок запалення і вкрав чуже авто. Він зміг завести двигун і поїхати. Проте правоохоронці знайшли його і затримали. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.