Фото: Нацполиция

Правоохранители завершили расследование по краже в столице. Теперь 41-летнего мужчину будут судить

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Перед судом предстанет 41-летний житель столицы. Он обокрал чужой автомобиль. Известно, что инцидент произошел в Святошинском районе Киева.

Злоумышленник улицы заметил автомобиль марки Peugeot. Он разбил разбил стекло пассажирской двери и похитил электроинструменты. Правоохранители разыскали вора и изъяли у него часть похищенных вещей.

Нарушитель находился под стражей в ходе следствия. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в столице мужчина сломал замок воспаления и угнал чужое авто. Он смог завести двигатель и уехать. Однако правоохранители обнаружили его и задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.