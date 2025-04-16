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16 квітня 2025, 16:29

На Київщині затримали фальшивомонетників, які підробляли долари та гривні

16 квітня 2025, 16:29
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фото: БЕБ
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У Київській області викрили ділків, які спеціалізувалися на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

До складу злочинної групи входили декілька жителів Київщини та Вінниччини. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів знаходили через особисті зв’язки. Фейкові купюри пропонували за 30-65% від ринкової вартості реальних грошей.

​​В ході розслідування правоохоронці задокументували декілька фактів незаконної діяльності. Одного з фігурантів затримали безпосередньо під час спроби продажу підроблених 30 тисяч доларів.

Крім того, правоохоронці провели обшуки у Києві та Вінниці. Загалом вилучили підроблені кошти майже на 2,3 млн в гривневому еквіваленті.

За висновками експертиз фахівців Нацбанку підтверджено, що вилучені гривні та банкноти іноземної валюти є фальшивими.

Двом фігурантам повідомили про підозру. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили підпільний "цех" із виробництва фальшивих документів.

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Київ гроші затримання підробка фальшивомонетник БЕБ
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