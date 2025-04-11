На Закарпатті судитимуть керівника ДСНС, який працевлаштовував на роботу за 6000 доларів

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо начальника одного з районних управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій на Закарпатті, який за хабар обіцяв влаштувати місцеву жительку на службу до свого підрозділу. Обвинувальний акт направлено до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Жінка звернулася до посадовця з питанням щодо працевлаштування до ДСНС у січні 2025 року. Посадовець повідомив, що за 6000 доларів США вплине на своє керівництво та посприяє її працевлаштуванню до свого підрозділу на посаду диспетчера.

Після отримання грошей посадовця затримали працівники ДБР. Гроші вилучено.

Чоловіка обвинувачують у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть зловмисників, які виготовляли фальшиві документи для уникнення мобілізації та виїзду за кордон.