Хочешь торговать – плати: в Киеве на взятке задержали чиновника РГА

фото: Киевская городская прокуратура

Начальник одного из отделов Управления благоустройства и предпринимательства Деснянской РГА сообщен о подозрении в получении неправомерной выгоды

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, сообщает RegioNews.

Отмечается, что должностное лицо наладило систематическое получение денег от предпринимателей за размещение торговых точек в Деснянском районе Киева без оформления надлежащих разрешительных документов.

За беспрепятственную работу одного торгового места ежемесячно нужно платить 500 долларов США. Впрочем, если таких точек много, он предлагал скидку в 100 долларов США.

Чиновника задержали во время получения денег.

В ходе расследования задокументировано неоднократное получение подозреваемым от представителя предпринимателя неправомерной выгоды на общую сумму более 115 тыс. грн.

Напомним, на Закарпатье будут судить руководителя ГСЧС, который трудоустраивал на работу за 6000 долларов.