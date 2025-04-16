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16 квітня 2025, 07:10

Реконструкція по-київськи: столичні підприємці знесли кафе й незаконно звели двоповерхову будівлю

16 квітня 2025, 07:10
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фото: Київська міська прокуратура
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У Києві спалахнув конфлікт навколо земельної ділянки, яку громада надала підприємству в оренду для обслуговування кафе. Замість обіцяної реконструкції орендар повністю зніс стару будівлю і без дозволів збудував новий об’єкт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Тепер правоохоронці намагаються через суд повернути цю ділянку та новозбудовану нерухомість у власність Київської міської ради. Святошинська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Києва із позовом. Суть вимог зводиться до трьох основних пунктів:

  • визнання недійсного права власності підприємства на стару будівлю кафе (яка вже знесена);
  • скасування державної реєстрації права власності на нову споруду;
  • передача зведеної будівлі у комунальну власність, тобто Київській міській раді як законному власнику земельної ділянки.

Крім того, прокуратура вимагає дострокового розірвання договору оренди землі, оскільки орендар, на її думку, грубо порушив умови угоди.

За даними слідства, земельна ділянка була передана підприємству для обслуговування кафе — нежитлової будівлі, що вже існувала на момент укладання договору. Проте замість реконструкції підприємство повністю знесло стару будівлю й звело новий двоповерховий об’єкт іншого функціонального призначення.

Під час зведення новобудови підприємство не отримувало жодного дозволу на будівельні роботи, а також не проводило процедуру зміни цільового призначення землі. У такий спосіб нова споруда була збудована з порушенням законодавства.

Наразі триває розгляд цієї справи в суді.

Нагадаємо, у Києві судитимуть бізнесмена, який самовільно захопив і забудував ділянку біля озера Тельбин.

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суд Київ земля слідство кафе реконструкція незаконне будівництво
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