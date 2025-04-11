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11 квітня 2025, 13:50

Керівника Офісу президента Андрія Єрмака зловили на хабарі, – Білоцерковець

11 квітня 2025, 13:50
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фото: president.gov.ua
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак двічі пропонував хабар найближчому соратнику мера Києва Віталія Кличка Дмитру Білоцерковцю. Це сталося ще в 2014 році

Про це Дмитро Білоцерковець розповів у інтерв'ю з політиком і громадським діячем Бориславом Березою, передає RegioNews.

Він нагадав, що в 2010 році Андрій Єрмак став головою правління ГО "Асоціація малого бізнесу та МАФів".

Сам Дмитро Білоцерковець із 2014 по 2016 роки обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

Єрмак двічі намагався підкупити його під час зустрічей. Нинішній керівник Офісу Президента України пропонував Білоцерковцю спільно отримувати гроші від незаконної діяльності, пов'язаної з МАФами (малими архітектурними формами) у Києві. Коли останній відмовився від пропозицій, Єрмак залишив асоціацію, яку очолював.

"Він двічі пробував мене підкупити, особисто під час зустрічі. Коли я відмовився, він покинув цю асоціацію, бо він втратив майже всіх членів асоціації, у яких були демонтовані ці МАФи", – заявив соратник Віталія Кличка.

Дмитро Білоцерковець додав, що понад 10 років тому демонтував у Києві близько 200 МАФів асоціації малого бізнесу, за які "просив" Єрмак.

Нагадаємо, на початку квітня Київська міська рада усунула начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка від управління столицею.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори

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