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У столиці судили адвоката, який вимагав гроші. За крупну суму він обіцяв "допомогти в суді" по одній справі

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У столиці засудили до 5 років ув'язнення адвоката, який вимагав 570 тисяч гривень за "вирішення питання" в суті про стягнення невиплаченої зарплати.

Гроші він вимагав за допомогу у видачі Оболонським районним судом міста Києва судового наказу про стягнення з Товариства невиплаченої зарплати.

За даними правоохоронців, до адвоката звернувся співробітник одного з Товариств. Чоловік хотів отримати через суд понад 6,3 мільйона гривен невиплаченої зарплатні.

Нагадаємо, раніше повідомили про підозру колишньому чиновнику. За даними правоохоронців, він хотів отримати "відкат" від підприємця, який займався виробленням станцій виявлення безпілотників. Це техніка для бойових підрозділів Національної поліції.