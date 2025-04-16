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16 апреля 2025, 07:10

Реконструкция по-киевски: столичные предприниматели снесли кафе и незаконно построили двухэтажное здание

16 апреля 2025, 07:10
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фото: Киевская городская прокуратура
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В Киеве разразился конфликт вокруг земельного участка, который община предоставила предприятию в аренду для обслуживания кафе. Вместо обещанной реконструкции арендатор полностью снес старое здание и без разрешений построил новый объект

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Теперь прокуратура пытается через суд вернуть этот участок и новую недвижимость в собственность Киевского городского совета. Святошинская окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском. Суть требований сводится к трем основным пунктам:

  • признание недействительного права собственности предприятия на старое здание кафе (которое уже снесено);
  • отмена государственной регистрации права собственности на новое сооружение;
  • передача возведенного здания в коммунальную собственность, то есть Киевскому городскому совету как законному владельцу земельного участка.

Кроме того, прокуратура требует досрочного расторжения договора аренды земли, поскольку арендатор, по ее мнению, грубо нарушил условия договора.

По данным следствия, земельный участок был передан предприятию для обслуживания кафе — нежилого здания, уже существовавшего на момент заключения договора. Однако вместо реконструкции предприятие полностью снесло старое здание и построило новый двухэтажный объект другого функционального назначения.

Во время строительства новостройки предприятие не получало никакого разрешения на строительные работы, а также не проводило процедуру изменения целевого назначения земли. Таким образом новое сооружение было построено с нарушением законодательства.

В настоящее время идет рассмотрение этого дела в суде.

Напомним, в Киеве будут судить бизнесмена, который самовольно захватил и застроил участок у озера Тельбин.

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