Киевская кольцевая электричка перевезла 10 млн пассажиров

фото: mindev.gov.ua

За три года работы обновленной кольцевой электричкой Kyiv City Express воспользовались 10 миллионов пассажиров

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews.

Отмечается, что в настоящее время City Express в столице имеет 20 станций и делает кольцо вокруг Киева менее чем за два часа. В то же время, своевременность движения Kyiv City Express составляет 99%.

"Каждый день на кольцевом маршруте курсируют 8 модернизированных в Киеве поездов, в составе каждого из которых 6 вагонов. Во всех электропоездах есть возможность подзарядить смартфон во время поездки: USB-разъемы уже обустроены в вагонах", – говорится в сообщении.

В Минразвития добавили, что железная дорога, как стратегический транспорт, курсирует без вынужденных остановок даже во время воздушной тревоги.

Напомним, после кибератаки РФ "Укрзализныця" возобновила ряд важных онлайн-ресурсов для пассажиров и железнодорожников.