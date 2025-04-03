У Києві чоловік задушив свою дружину
Трагедія сталася сьогодні вранці, 3 квітня, у Дарницькому районі столиці. За вбивство коханої киянину загрожує до 15 років тюрми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.
За даними слідства, в одній з багатоповерхівок 59-річний чоловік накинувся на свою дружину та задушив її.
"У вказаній квартирі, на підлозі однієї з кімнат, правоохоронці виявили тіло 57-річної жінки зі слідами насильницької смерті", — йдеться в повідомленні.
Фігуранта затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.
Нагадаємо, сьогодні в Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух. Попередньо, загинули двоє людей.
Раніше повідомлялося, що в Києві судитимуть чоловіка за вбивство своєї матері.