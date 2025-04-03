14:46  03 апреля
Взрыв в жилом районе Киева: что произошло
13:29  03 апреля
В Украине создали центры поддержки для родственников военнопленных
12:59  03 апреля
Депутата Винницкого облсовета будут судить за уклонение от военной службы
UA | RU
UA | RU
03 апреля 2025, 16:00

В Киеве мужчина задушил свою жену

03 апреля 2025, 16:00
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Трагедия произошла сегодня утром, 3 апреля, в Дарницком районе столицы. За убийство любимой киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, в одной из многоэтажек 59-летний мужчина набросился на свою жену и задушил ее.

"В указанной квартире, на полу одной из комнат, правоохранители обнаружили тело 57-летней женщины со следами насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Фигурант был задержан. Следователи начали уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, сегодня в Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв. Предварительно, погибли два человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину за убийство своей матери.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев убийство следствие Нацполиция супруги
Роковой долг: в Каменском местный житель убил бывшего заммэра
02 апреля 2025, 12:32
В Одессе будут судить 37-летнего мужчину за убийство, кражу велосипеда и ограбление ломбарда
01 апреля 2025, 17:59
На Волыни задержали браконьера, который стрелял в егеря и убил его жену
01 апреля 2025, 00:22
Все новости »
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
На рынке в Киеве взорвалась граната: в полиции сообщили подробности о погибших
03 апреля 2025, 16:55
Дело о заказном убийстве юриста: Коломойскому продлили содержание под стражей
03 апреля 2025, 16:40
Какая будет погода в Украине в пятницу, 4 апреля: прогноз Укргидрометцентра
03 апреля 2025, 16:33
На Львовщине должностного лица будут судить за незаконную приватизацию земли стоимостью 1,3 млн грн
03 апреля 2025, 15:53
В Сумской области россияне атаковали зернохранилище
03 апреля 2025, 15:45
На Буковине будут судить пьяного водителя, сбившего велосипедистку
03 апреля 2025, 15:36
На Закарпатье будут судить злоумышленников, изготовлявших фальшивые документы во избежание мобилизации и выезда за границу
03 апреля 2025, 15:28
Инновации от школьников: в Кропивницком создали ИИ, борющуюся с буллингом
03 апреля 2025, 15:24
Бригада "Месть" уничтожила в Донецкой области две российские БМП и танк
03 апреля 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Все публикации »
Александр Мусиенко
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Все блоги »