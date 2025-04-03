В Киеве мужчина задушил свою жену

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Трагедия произошла сегодня утром, 3 апреля, в Дарницком районе столицы. За убийство любимой киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, в одной из многоэтажек 59-летний мужчина набросился на свою жену и задушил ее.

"В указанной квартире, на полу одной из комнат, правоохранители обнаружили тело 57-летней женщины со следами насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Фигурант был задержан. Следователи начали уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, сегодня в Деснянском районе Киеве на рынке "Юность" произошел взрыв. Предварительно, погибли два человека.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить мужчину за убийство своей матери.