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03 квітня 2025, 14:04

У Києві стався вибух на ринку "Юність": є загиблі

03 квітня 2025, 14:04
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фото: Національна поліція
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У Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух, загинуло 2 людей

Про це повідомила пресслужба столичної поліції Києва, передає RegioNews.

"Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків", – йдеться у повідомленні.

Попередньо внаслідок вибуху загинуло двоє людей.

Наразі всі обставини події встановлюються.На місці працюють профільні служби.


Нагадаємо, в середу, 2 квітня, в центрі Києва сталася пожежа у ресторані. Сталося загоряння у вентиляційній шахті. Ніхто не постраждав.

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