У Києві стався вибух на ринку "Юність": є загиблі
У Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух, загинуло 2 людей
Про це повідомила пресслужба столичної поліції Києва, передає RegioNews.
"Інформація про вибух надійшла сьогодні до Деснянського управління поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків", – йдеться у повідомленні.
Попередньо внаслідок вибуху загинуло двоє людей.
Наразі всі обставини події встановлюються.На місці працюють профільні служби.
Нагадаємо, в середу, 2 квітня, в центрі Києва сталася пожежа у ресторані. Сталося загоряння у вентиляційній шахті. Ніхто не постраждав.
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