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02 квітня 2025, 12:32

Фатальний борг: у Кам'янському місцевий житель убив колишнього заступника мера

02 квітня 2025, 12:32
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фото: Інформатор
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Правоохоронці висунули підозру мешканцю Дніпропетровської області у справі про вбивство колишнього віцемера Кам’янського Олександра Плахотніка

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора,передає RegioNews.

Зазначається, що під час слідчих дій у зловмисника вилучили зброю та боєприпаси.

За даними слідства, підозрюваний протягом кількох місяців стежив за Плахотніком та збирав інформацію про його пересування.

У п'ятницю, 28 березня, він прибув до місця проживання жертви, після чого здійснив щонайменше 10 пострілів із вогнепальної зброї. Від отриманих поранень Плахотнік загинув на місці. Після цього нападник втік.

Підозрюваному висунуто обвинувачення за статтями:

  • п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів);
  • ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю).

Що відомо про Олександра Плахотніка

Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року у місті Дніпродзержинськ (сьогодні Кам'янське).

Він обіймав посаду генерального директора КП "Міськводоканал" Кам’янської міської ради та був активним членом політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Із 2015 року працював заступником мера міста Кам'янське.

У політичних і громадських колах Плахотнік відзначався як основний фінансовий донор Дніпропетровського осередку партії "Батьківщина" в останні роки. Його дружина, Олена Плахотнік, працює депутаткою обласної ради та водночас очолює місцеву організацію цієї партії.

У 2014 році Олександр намагався балотуватися до Верховної Ради від мажоритарного округу, однак вибори програв. Раніше він працював помічником народної депутатки Олександри Кужель.

У липні 2018 року Плахотнік заснував благодійну організацію "Благодійний фонд О. Плахотніка "Рідна Батьківщина".

За даними ЗМІ, Плахотніка пов’язують із співпрацею з братами Дубінськими, яких фігурантами гучних корупційних скандалів.

Нагадаємо, рано вранці 28 березня під Кам'янським на Дніпропетровщині на узбіччі дороги виявили тіло чоловіка. Під час попереднього огляду на його тілі зафіксували вогнепальне поранення в районі голови.

Поліція розпочала кримінальне провадження за пунктом 11 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що передбачає умисне вбивство.

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