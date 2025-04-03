У центрі Києва сталася пожежа у ресторані
Пожежа сталася в середу, 2 квітня, близько 11:40 у Голосіївському районі столиці
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Велика Васильківська сталося загоряння у вентиляційній шахті в ресторані Ottoman. Рятувальники загасили пожежу.
На щастя, жертв та постраждалих немає. Причину загоряння встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 23 березня на Київщині сталася масштабна пожежа. Вогонь знищив будівлі та охопив 60 гектарів.
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